"ABD'de 140 bin çocuk Covid nedeniyle ebeveynlerini ya da bakıcılarını kaybetti"

ABD’de yapılan bir araştırma, ülkede Covid-19 pandemisi nedeniyle 140 bin çocuğun ebeveynlerini ya da kendilerine bakan kişiyi kaybettiğini gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Pediatrics dergisinin yer verdiği araştırma Nisan 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında kendisine bakan kişileri Covid nedeniyle kaybeden çocukların sayısını ortaya koydu.

ABD’de ırksal ya da etnik azınlık grubuna giren kişilerin nüfusa oranı yüzde 39 olsa da, bakıcılarını kaybeden çocukların yüzde 65’inin Hispanik, siyah, Asyalı gibi gruplar arasında olduğu tespit edildi.

Ulusal Uyuşturucu İstismarı Enstitüsü Direktörü Nora Volkow, katkı sağladıkları araştırma sonuçlarıyla ilgili “Ebeveyn figürünün ölümü bir çocuğun hayatını baştan şekillendirebilecek derecede büyük bir olay” dedi.