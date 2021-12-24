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Dünya

ABD'de 14 yaşındaki çocuk giyinme kabininde isabet eden polis kurşunuyla yaşamını yitirdi

Polis, mağazada bir saldırı girişimine müdahale ediyordu

24 Aralık 2021 13:42

ABD'nin Los Angeles şehrinde bir mağazada polisin şüpheliye ateş açtığı sırada, kurşun giyinme odasındaki 14 yaşında bir kız çocuğuna isabet ederek ölümüne sebep oldu.

ABC News'da yer alan habere göre, Los Angeles Polis Departmanı, kalabalık bir mağazada başka birine saldırmak üzere olan bir şüpheliye silahla müdahale etti.

Polisin vurduğu şüpheli hayatını kaybederken olay sırasında giyinme kabininde bulunan 14 yaşındaki bir kız çocuğu da kurşunun isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.

Başsavcı Rob Bonta, California Adalet Bakanlığının saldırıyı araştırdığını belirtti.

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