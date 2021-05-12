ABD'de 124 emekli general ve amiralden açık mektup: Seçimlerde hile yapıldı; Marksist tiranlığa doğru yol alıyoruz

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ABD'de 124 emekli general ve amiral, Joe Biden'ın Donald Trump'ı yendiği seçimlerin adil olmadığını ifade eden bir açık mektup kaleme aldı.

Açık mektupta, "Anayasal Cumhuriyetimiz'in korunması için 1776'daki kuruluşumuzdan bu yana görmediğimiz bir mücadelenin içindeyiz. Çatışma, sosyalizm ve Marksizmi destekleyenlerle Anayasa'nın özgülüklerini destekleyenler arasında" denildi.

Emekli general ve amiraller, "Halkın iradesini' doğru bir şekilde yansıtmayan bir seçim yapılmasıyla Anayasal Cumhuriyeti'mizi kaybettik" derken Demokratların gündeme getirdiği oy verme haklarının kapsamını artıran yasaların yürürlüğe girmesi durumundan "Temsili Cumhuriyet'in de ortadan kalkacağını" çünkü Demokratların sonsuza kadar iktidarda kalacağını iddia etti.

Açık mektupta, "Joe Biden'ın 'diktatörce' 50 başkanlık kararnamesi imzalayarak anayasal haklara saldırdığı" iddia edildi.

Emekli askerler, "ABD'nin tiranca bir Maksist Sosyalist devlet olma yoluna girdiğini" ifade ederken halka "ABD'yi kurtaracak adaylara oy verme" çağrısında bulundu.

Geçen haftalarda Fransa'da emekli ve muvazzaf askerler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mevcut gidişata müdahale edilmemesi durumunda iç savaş çıkacağı uyarısında bulunan iki mektup yazmıştı.