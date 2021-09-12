ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 20. yılında hayatını kaybedenler anıldı

ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülke tarihine en büyük terör saldırısı olarak geçen 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında, kurbanlar ABD Başkanı Joe Biden’ın da katıldığı törenle anıldı.

Bayrakların yarıya indiği New York'taki tören, saldırılarda yıkılan İkiz Kuleler'in yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda başladı. Törene Başkan Biden ve eşi Jill Biden’in yanı sıra eski Demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton da eşleri ile katıldı.

Cumhuriyetçi eski başkan George W. Bush, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte Pennsylvania’daki anma törenine katılırken, Biden’in halefi Donald Trump’ın ise hiçbir anma törenine katılmaması dikkati çekti.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları, yetkililer ve New Yorklular, yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu, "Ground Zero" diye adlandırılan Sıfır Noktası'nda terör kurbanlarını anmak üzere toplandı.

Canlı yayınlanan törende saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, kurbanların isimleri aileleri ve yakınları tarafından tek tek okundu. Törene katılanlar, sevdiklerinin anısına anıt alanına çiçekler bıraktı.

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Biden, tören alanında konuşma yapmazken, 11 Eylül nedeniyle Beyaz Saray’dan yayınlanan videosunda, "Ne kadar zaman geçerse geçsin, bu anma törenleri, haberleri sanki birkaç saniye önce almışız gibi acıları geri getiriyor." ifadelerini paylaştı.

ABD Başkanı, daha sonra eşi ile birlikte 11 Eylül anma törenleri kapsamında Pennsylvania’nın Shanksville yerleşkesine, oradan da Pentagon’da düzenlenen törenlere katılmak üzere New York’tan ayrıldı.

Shanksville’deki törene katılan Başkan Yardımcısı Harris ise burada yaptığı konuşmada, kaçırılan uçaktaki yolcuların kahramanlığını överek, "Uçuş 93'te olanlar bize cesaretleri ve Amerikan halkının direnci hakkında çok şey anlatıyor." dedi.

Pentagon’da düzenlenen anma töreninde ABD Savunma Bakanı Llyod Austin de burada hayatını kaybeden 184 kişiyi anarak, "Hem ideallerimizin hem de güvenliğimizin yorulmaz koruyucuları olmalıyız." şeklinde konuştu.