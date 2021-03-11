ABD'de 1.9 trilyon dolarlık Koronavirüs yardım paketi, Cumhuriyetçilerden hiç destek almadan kabul edildi

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Birçok konunda derin fikir ayrılıkları içinde bulunan Kongre'de Biden yönetiminin 1.9 trilyon dolarlık Koronavirüs yardım paketi kabul edildi. Tasarının uzun tartışmalardan sonra geçmesi Başkan Joe Biden'ın yasama organında elde ettiği ilk büyük zafer olarak nitelendirildi.

Kongre üyelerinin çoğunlukla partilerinin görüşleri doğrultusunda oy verdiği oylamada paket 220'ye karşı 211 oy ile geçirildi. Tüm Cumhuriyetçiler pakete karşı oy kullanırken, bir Demokrat da onlarla birlikte hayır oyu kullandı. Yardım paketini içeren tasarı, bu sonuç doğrultusunda imzalanmak üzere Biden'ın masasına gidecek.

Oylamadan kısa süre sonra Biden, "Yardım geldi" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Biden, paketi cuma günü imzalayacak.

Biden daha sonra yaptığı bir açıklamada da paketin kabul edilmesine, "tarihi bir yasama hamlesi" dedi ve yardımın "bu ülkenin omurgasını oluşturan insanlara mücadele şansı vereceğini" söyledi.