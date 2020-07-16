ABD'de 1,3 milyon kişi daha işsizlik yardımına başvurdu

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının vurduğu ekonomik darbe sürerken, 1,3 milyon kişinin daha işsizlik yardımına başvurduğu belirtildi.

Yardım başvurularındaki artış nisan ortasında düşmüş ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasıyla 1 milyon kişi seviyesine düşmüştü.

Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre 11 Temmuz'da sona eren haftada, başvurular bir önceki haftaya göre sadece 10 bin azaldı.

Bu haftaki başvurular, salgın öncesi 1982'de kırılan rekorun neredeyse iki katı.

Ülkedeki toplam işsiz sayısı 4 Temmuz itibariyle 17,3 milyondu ve bir önceki haftaya göre 422 bin kişilik azalma olmuştu.