ABD: Davutoğlu'nun ziyaretinden haberimiz yok!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ABD'ye yapmakta oldukları ziyaretten haberi olmadığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Nafiz Albayrak’ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, başkent Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında bir gazetecinin, ‘‘Şu sıralarda Türkiye Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, hepsi New York’ta ve iki üç gün orada kalacaklar, D.C’ye gelmeyecekler gibi görünüyor…’’ dedi. Gazeteci sorusunu bitiremeden Harf’in ‘‘Ben duymadım’’ yanıtını verdi. Harf, Türk yetkililerle ayarlanmış bir görüşme olup olmayacağı sorusunu da, ‘‘Kontrol edebilirim. Üzgünüm, ben duymadım ama kontrol edebilirim’’ diye yanıtladı.

Mehmet Baransu sorusu

Marie Harf, bir gazetecinin “Kamuoyunda adı ‘bavulcu’ya çıkan ve çalıştığı gazetede yaptığı haberlerle ‘‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma”, ‘‘devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme” suçlarından tutuklanan gazeteci için ne diyecekseniz?” sorusuna önce ‘‘Aynı kişiden mi bahsediyoruz. Sanırım Askeri personelle ilgili…’’ diyerek karşılık verdi. Gazetecinin Mehmet Baransu’nun adını söylemesi üzerine, ‘‘Evet, aynı kişi’’ diyen Marie Harf konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘‘Haberleri gördük. Söylediğimiz gibi herhangi bir soruşturma, adil, şeffaf ve demokratik biçimde yapılmalı. Türkiye’de adalete erişim, fikir özgürlüğü ve gazetecilerin özgürce çalışabilmelerine ilişkin endişelerimiz sürmekte. Bunlar süregelen endişeler’’ dedi.