ABD: Davos'taki olay talihsizlik

Yunanistan ve İran'dan tam destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında dün Davos'ta geçen olayı "talihsiz" olarak nitelendirdi, ancak iki liderin daha sonra telefonla görüşmesinin iyi bir işaret olduğunu belirtti.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Wood, konuyla ilgili ABD'nin görüşünün sorulması üzerine, "Davos'taki bu olay talihsizdi, ancak arkasından Cumhurbaşkanı Peres ve Başbakan Erdoğan'ın konuştuğunu görmek, çok iyi bir işaretti" dedi.Wood, olayı neden "talihsiz" diye nitelendirdiğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:"Karşılıklı olarak bazı sert sözler söylendi ve sonra sanırım Başbakan çıktı. Bu tür şeyler tabii talihsiz, görmek istemezsiniz. Ancak dediğim gibi, daha sonra bir görüşme oldu. Biz de bunu görmekten çok memnunuz. Çünkü, biliyorsunuz, Türkiye ve İsrail, ABD için önemli müttefikler ve bölgede önemli oyuncular. Dolayısıyla bölgedeki çeşitli kilit oyuncuların tamamı arasında iyi ilişkilerimiz olması önemli."Sözcü Wood, ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell'in gezisinde Türkiye'ye uğrayamayacağını da doğrulayarak, "Bu, zamanlamanın planlanması meselesinden kaynaklanıyor, başka bir şey değil" dedi.