-ABD: Davayı takip etmeye devam edeceğiz WASHINGTON (A.A) - 19.01.2012 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davayla ilgili olarak, hem Türk hükümeti hem de Dink ailesinin davanın temyiz mahkemesinde sonuçlanmasını beklediğine işaret ederek, ''Dolayısıyla bu davayı takip etmeye devam edeceğiz ve dava neticelenmeden peşin bir yargıda bulunmayacağız'' dedi. Nuland, günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soru üzerine, ''Bu dava ve diğerleri hakkında Türk hükümetiyle düzenli olarak görüşüyoruz. Şunu not etmek isterim ki hem Türk hükümeti hem de Dink ailesi, bu davanın Türkiye'de temyiz mahkemesinde sonuçlanmasını bekliyor. Dolayısıyla davayı takip etmeye devam edeceğiz ve buradan, dava neticelenmeden peşin bir yargıda bulunmayacağız'' diye konuştu. Gerek bu davada gerekse de diğer davalarda, bağımsız ve şeffaf bir yargının ve tam hesap verebilirliğin Türkiye de dahil tüm sağlıklı demokrasiler için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Nuland, ''Sizce Türkiye bağımsız ve şeffaf bir yargıya sahip mi?'' sorusuna, ''yargı süreçlerinin bu standartlara uymasını sağlaması Türkiye'nin sorumluluğu'' karşılığını verdi. Nuland, ''Başkalarının yargı düzenlerine dair karne vermek benim işim değil. Türkiye'nin bağımsız yargıya dair uzun bir geçmişi var. Burada ihtiyaç duyulan, bu dava ve diğer davaların şeffaf biçimde görüldüğünün güvencesidir'' ifadesini kullandı.