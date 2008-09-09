ABD, dalga mı geçiyor?

ABD, Rusya'nın Karayipler'e savaş gemisi gönderme planıyla alay etti: "Demek o kadar uzağa gidebilecek birkaç gemi bulabildiler"



Washington, Rusya'nın, ABD'ye misilleme olarak Karayipler'e savaş gemisi gönderme planıyla alay etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sean McCormack, "Gerçekten de Karayipler'e gemi göndermeyi düşünüyorlarsa, demek ki o kadar uzağa gidebilecek birkaç gemi bulabildiler" dedi.



Rusya, ABD yakınlarına gönderilecek bu gemilerin, Venezuela ile ortak tatbikata katılmalarını planlıyor. Rusya'nın bu planının, ABD savaş gemilerinin Türk Boğazlarını geçerek Gürcistan'a insani yardım malzemeleri ulaştırması operasyonuna yanıt olduğu belirtiliyor.



ABD Savunma Bakanlığı, Boğazlar üzerinden gerçekleştirdikleri bu askeri operasyonu artık bitirdiklerini, insani yardımın artık sivil ABD kuruluşlarınca sürdürüleceğini açıklamıştı.