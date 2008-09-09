T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, dalga mı geçiyor?

ABD, Rusya'nın Karayipler'e savaş gemisi gönderme planıyla alay etti: "Demek o kadar uzağa gidebilecek birkaç gemi bulabildiler"

09 Eylül 2008 03:00

ABD, Rusya'nın Karayipler'e savaş gemisi gönderme planıyla alay etti: "Demek o kadar uzağa gidebilecek birkaç gemi bulabildiler"  

Washington, Rusya'nın, ABD'ye misilleme olarak Karayipler'e savaş gemisi gönderme planıyla alay etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sean McCormack, "Gerçekten de Karayipler'e gemi göndermeyi düşünüyorlarsa, demek ki o kadar uzağa gidebilecek birkaç gemi bulabildiler" dedi. 

Rusya, ABD yakınlarına gönderilecek bu gemilerin, Venezuela ile ortak tatbikata katılmalarını planlıyor. Rusya'nın bu planının, ABD savaş gemilerinin Türk Boğazlarını geçerek Gürcistan'a insani yardım malzemeleri ulaştırması operasyonuna yanıt olduğu belirtiliyor. 

ABD Savunma Bakanlığı, Boğazlar üzerinden gerçekleştirdikleri bu askeri operasyonu artık bitirdiklerini, insani yardımın artık sivil ABD kuruluşlarınca sürdürüleceğini açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24