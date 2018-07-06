ABD, Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamasına başladı

ABD'nin, Çin'den ithal edilen 34 milyar Dolar değerindeki ürünlere yönelik ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı.

Uzmanlar bunun, dünyanın iki ekonomi devi arasında bir "ticaret savaşına" yol açacağını belirtiyor.

ABD, Washington saatiyle Cuma gece yarısından itibaren yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasının hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Sürenin dolması ardından Çin'in de misilleme olarak ABD ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerini devreye sokması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına getirdiği ek gümrük vergisinin, diğer ülkeler için de aldığı vergi artırımı kararından doğan zararlarını telafi etme amacıyla verildiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray ayrıca, Çin'den ithal edilen ürünlere getirilen verginin, Pekin'in telif haklarıyla ilgili haksız uygulamalarına karşılık olduğunu duyurmuştu.

ABD'nin "kendisi dahil tüm dünyaya ateş açtığını" öne söyleyen Çin ise ABD'ye misilleme olarak, ithal ürünlere yüzde 25'e varan ek gümrük verileri getirdiğini açıklamıştı.

Pekin'in ek vergi getirdiği 106 farklı ABD ürünü arasında soya fasulyesi, kimyasallar, viski, tütün ürünleri, kırmızı et çeşitlerinden bazıları, mısır, buğday, portakal suyu, bazı hava ve kara aracı çeşitleri var.