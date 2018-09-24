ABD, Çin ile ticaretinde en kapsamlı ek vergi paketini devreye sokuyor

ABD, Çin ile başlattığı ticaret savaşında bugüne kadarki en kapsamlı ek vergi paketini devreye sokuyor.

Washington, "haksız ticari uygulamaları" gerekçe göstererek, 24 Eylül itibariyla Çin'den satın aldığı ve toplam değeri 200 milyar doları bulan yaklaşık 6 bin ürün üzerindeki gümrük verilerini artırıyor. Çin'in buna misillemesi ise 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi koyarak geldi.

ABD'nin son hamlesi ile Temmuz ayından bu yana ek vergi getirilen Çin ürünlerinin ticari değeri 250 milyar dolara ulaştı. Bu da Çin'in, ABD'ye yaptığı ihracatın yarısının yeni vergilere tabi olduğu anlamına geliyor.

Amerikan ticaret yetkililerince verilen 2016 yılı rakamlarına göre Çin'in, ABD ile ithalat ve ihracatı içeren toplam dış ticaret hacmi 578,2 milyar dolar. Yani ABD, Çin'in en çok ticaret yaptığı ülke.

Çin'den misillemesi de aynı gün devreye giriyor

24 Eylül Pazartesi günü itibariyla, Çin ürünlerini ithal edecek ABD şirketleri yüzde 10 ek gümrük vergisi ödeyecek. Çantadan, pirince ve tekstil ürünlerine kadar, ek vergi kapsamına giren ürün sayısının 6 bine yaklaştığı belirtiliyor.

Eğer iki ülke anlaşma sağlayamaz ise 2019 başından itibaren vergilerin yüzde 25 seviyesine çekilecek.

ABD'nin aksine Çin ise, bilgisayar, küçük uçaklar ve tekstil ürünlerini de kapsayan Amerikan ürünlerine yüzde 5 ek vergi getirdi. Et, buğday ve şarapta ise bu rakam yüzde 10 olarak belirleniyor.

Çİn'in yeni gümrük vergileri de ABD'ninkiler gibi 24 Eylül'de yürürlüğe giriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Çin'in karşılık vermesi halinde "vakit geçirmeksizin üçüncü aşamaya geçileceğini" söylemişti. Üçüncü aşamada toplam değeri 267 milyar doları bulan Çin ürünlerine ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda, Çin'in ABD'ye ihraç ettiği tüm kalemlerde yeni vergiler getirilmiş olacak.