-ABD CENEVRE TOPLANTISINA KATILMIYOR WASHINGTON (A.A) - 20.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, ABD'nin halen sürmekte olan Kıbrıs müzakerelerinin bir katılımcısı olmadığını ve adadaki iki lider ile BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun arasında Cenevre'de düzenlenecek zirveye katılmayacağını belirtti. Crowley, ''ABD'nin Cenevre'de düzenlenecek zirveye temsilci gönderip göndermeyeceğine'' dair bir soruya yazılı yanıt verdi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un 26 Ocakta KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile Cenevre'de biraraya gelmesinin beklendiğine işaret eden Crowley, ''ABD, halen sürmekte olan Kıbrıs müzakerelerinin bir katılımcısı değil ve Cenevre toplantısına da katılmıyor'' ifadesini kullandı. Crowley, ''ABD'nin, BM Genel Sekreteri'nin İyi Niyet Misyonu çerçevesinde, Ban'ın Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'ın himayesinde, adayı iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon şeklinde yeniden birleştiren bir çözüme varılması yolundaki müzakereleri kuvvetle desteklediğini'' kaydetti.