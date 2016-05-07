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Dünya

ABD: Can Dündar ile Erdem Gül'e verilen mahkûmiyet endişe verici

"ABD ifade özgürlüğünü her zaman destekler"

07 Mayıs 2016 16:09

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby , Can Dündar ve Erdem Gül’e verilen mahkumiyet kararından endişe duyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin resmi US Embassy Turkey Twitter adresinden yayınlanan açıklamasında “ABD, gazetecilik faaliyetleri sonucu devlet sırlarını sızdırdıkları gerekçesiyle suçlu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün davasında 6 Mayıs’ta verilen mahkumiyet kararlarından endişe duymaktadır” dedi.

Kirby, ABD’nin ifade özgürlüğüne olan desteğini yenilediğini ve Türk makamlarına, demokratik, açık toplumların vazgeçilmez bir unsuru olan bağımsız ve serbest bir basını desteklemeleri yönünde çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,Türkiye’ye aralarında adil yargılama, yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğünün de bulunduğu demokrasinin temel ilkelerine dair anayasasında yer alan ve AGİT’e vermiş olduğu taahhütlere bağlı kalması yönünde çağrı da yaptı.

 

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