-ABD çalınan tablo Fransa'ya iade edecek WASHINGTON (A.A) - 13.10.2011 - ABD, 1918 yılında çalınan bir tabloyu Fransa'ya iade etme kararı aldı. Fransız ressam Jules Breton tarafından 19. yüzyılın sonlarında yapılan tablonun iadesi için bugün ABD'de bir tören düzenlenecek. Tablo Fransa'nın Washington Büyükelçisi'ne teslim edilecek. "Balıkçının Kızı" adlı tablo 1. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Alman askerleri tarafından Fransa'daki bir müzeden çalınmıştı. Fransa'daki Chartreuse müzesi yetkilileri, yıllardır tabloyu geri alabilmek için çaba harcıyordu.