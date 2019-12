-ABD BÜYÜKELÇİSİ: SUÇLARIN KANITLARI ELİMİZDE NEW YORK (A.A) - 10.08.2011 - ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Susan Rice, Suriye'de işlenen suçların kanıtlarının ülkesinin elinde olduğunu ve Devlet Başkanı Beşşar Esad üzerindeki baskıyı artırmak için bunları kullanmaya hazır olduklarını bildirdi. Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki muhalif hareketin bastırılmasının ele alınacağı toplantıdan önce açıklama yapan Rice, "Suriye'de işlenen suçların kanıtlarına sahibiz ve bunları soruşturacak herkesle paylaşmaya hazırız" derken, bu suçların niteliği ve kimler tarafından işlendiğini belirtmedi. Rice, New York ve dünyadaki partnerleriyle eşgüdüm halinde yeni yaptırımlarla Suriye üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmaya devam edeceklerini söyledi. ABD, bugün Suriye'nin en büyük ticari bankası olan Commercial Bank of Syria ile mobil telefon operatörü Syriatel'e yaptırım uygulama kararı aldığını bildirmişti. Öte yandan, diplomatları Beşşar Esad ile Şam'da görüşen Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'nın BM diplomatik temsilciliklerinden yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı'nın bu görüşmede güvenlik güçleri tarafından "bazı hataların" ortaya konduğunu kabul ettiği belirtildi. Esad'ın bu görüşmede ayrıca hedefi çok partili demokrasiye geçiş yolunu açacak reform sürecine verdiği desteğin altını çizdiği kaydedildi. Bu arada, Suriye'de bugün güvenlik güçlerinin Humus kentindeki operasyonlarında ölen sivillerin sayısı 16'ya yükseldi. İnsan hakları eylemcileri ve sivil toplum kuruluşları, İdlib bölgesindeki operasyonlarda da bir kadının öldüğünü belirttiler.