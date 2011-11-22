-ABD Büyükelçisinin Suriye'ye dönüşü ertelendi WASHINGTON (A.A) - 22.11.2011 - ABD'nin güvenlik endişesiyle geçen ay geri çağırdığı Şam Büyükelçisi Robert Ford'un, Suriye'ye planlanandan daha geç bir tarihte döneceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ford'un daha önce açıklandığı gibi bu hafta değil, yıl sonunda Suriye'ye dönmesinin planlandığını kaydetti. Nuland, Ford'un dönüşünün ertelenmesinde, Suriye'de devam eden şiddet olaylarının, diğer ülkelerin elçilerini geri çağırma yönünde aldıkları kararların ve Ford'un geri dönmesi durumunda aktif olarak çalışıp çalışamayacağına dair endişelerin rol oynadığını belirtti. ABD, Şam'daki Büyükelçisi Ford'u geçen ay güvenlik nedenleriyle geri çağırmış; Suriye de buna karşılık Washington'daki büyükelçisini geri çektiğini açıklamıştı.