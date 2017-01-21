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Dünya

ABD Büyükelçisi'nden Türkiye mesajı: Beraber çalıştığımızda her zaman daha güçlüyüz

ABD Büyükelçisi John Bass, "ABD ve Türkiye arasındaki müttefikliğin temellerine katkı yapmak için yeni yönetime destek olacağız” dedi

21 Ocak 2017 03:20

ABD Büyükelçisi John Bass, yeni başkan Donald Trump’un resmen göreve başlamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Bass, açıklamasında, "’Başkan Trump’ın yemin töreniyle birlikte, 200 yılı aşkın süredir demokratik sistemimizin temel yapı taşı niteliğini taşıyan yetkinin barışçıl şekilde devredilmesine tanık oluyoruz. Ben ve büyükelçiliğilimiz, ABD ve Türkiye arasındaki müttefikliğin güçlü temellerine daha da katkı yapmak için yeni yönetime destek olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda ortak konular üzerinde yakından çalışmaya kararlıyız. Beraber çalıştığımızda, Türkiye ve ABD olarak, her zaman daha güçlüyüz” ifadeleri yer aldı. 

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