ABD Büyükelçisi'nden gözaltı yorumu

T24-

Büyükelçi Ricciardone, Çevre Bakanı Veysel Eroğlu ile görüşmesinden sonra gazetecilerin Ergenekon soruşturması kapsamındaki gözaltılarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Büyükelçi, yüzde yüz basın özgürlüğünü desteklediklerini açıkladı.

Ricciardone, Odatv'ye yapılan baskın sonrası Soner Yalçın ve 2 gazetecinin tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve ''Hem özgürlükten bahsediyorsunuz, hem gazetecileri tutukluyorsunuz. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz'' demişti. Büyükelçi'nin açıklamalarına tepki gösteren Başbakan Erdoğan da ''acemi elçilik'' yorumunda bulunmuştu.





