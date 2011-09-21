-ABD Büyükelçisi yeniden Libya'da TRABLUS (A.A) - 21.09.2011 - ABD'nin Libya Büyükelçisi Gene Cretz, Muammer Kaddafi sonrası yeniden açılan Amerikan Büyükelçiliğini yönetmek üzere Trablus'a geri döndü. Büyükelçi Cretz, elçilik binasına ABD bayrağı çekilmesinden bir gün önce ülkeye giriş yaptı. Cretz, Libya'nın firari lideri Muammer Kaddafi'nin özel yaşamı ve alışkanlıklarını içeren diplomatik yazışmasının Wikileaks tarafından yayımlanmasının ardından Ocak ayında Washington'a dönmüştü. ABD Başkanı Barack Obama, dün, Büyükelçinin ülkeye geri gönderileceğini bildirmişti.