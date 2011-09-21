T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Büyükelçisi yeniden Libya'da TRABLUS (A.A)

21 Eylül 2011 22:36

-ABD Büyükelçisi yeniden Libya'da TRABLUS (A.A) - 21.09.2011 - ABD'nin Libya Büyükelçisi Gene Cretz, Muammer Kaddafi sonrası yeniden açılan Amerikan Büyükelçiliğini yönetmek üzere Trablus'a geri döndü.  Büyükelçi Cretz, elçilik binasına ABD bayrağı çekilmesinden bir gün önce ülkeye giriş yaptı. Cretz, Libya'nın firari lideri Muammer Kaddafi'nin özel yaşamı ve alışkanlıklarını içeren diplomatik yazışmasının Wikileaks tarafından yayımlanmasının ardından Ocak ayında Washington'a dönmüştü.  ABD Başkanı Barack Obama, dün, Büyükelçinin ülkeye geri gönderileceğini bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24