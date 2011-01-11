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Dünya

ABD BÜYÜKELÇİSİ TUNUS DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI  TUNUS (A.A)

11 Ocak 2011 09:42

-ABD BÜYÜKELÇİSİ TUNUS DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI  TUNUS (A.A) - 11.01.2011 - ABD'nin Tunus Büyükelçisinin, Tunus Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi. Tunus Haber ajansı TAP, yayımladığı haberde, ABD'nin Tunus Büyükelçisi Gordon Gray'in dün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve Tunuslu yetkililerin büyükelçiye, Washington'un, Tunus'un içinde bulunduğu sosyal kriz ile ilgili değerlendirmelerinin Tunus hükümetinde "şaşkınlık" yarattığını ilettiğini belirtti. TAP'ın haberine göre, Tunus Dışişleri Bakanlığından Saida Chtioui, Gordon Gray ile yaptığı görüşmede, "ABD Dışişleri Bakanlığının, Tunus'taki olayları yorumlarken, Tunus'taki iktidara düşman çevrelerden gelen bilgileri yansıtmasının Tunus hükümetinde 'şaşkınlık' yaratığını" ifade etti. TAP, Chtioui'nin, Gray ile görüşmesi sırasında, "ABD'de de 'barışçıl' olarak adlandırılan bir protesto gösterisi sırasında molotof kokteyli atılsa, binalar tahrip edilip, ateşe verilse acaba ABD hükümetinin tepkisi ne olur" şeklinde ifadeler kullandığının altını çizdi. Habere göre, Chtioui, ayrıca, Tunus hükümetinin internetteki Tunus sosyal sitelerine erişimin bloke edildiği yönündeki asılsız iddialar karşısında da şaşırdığını söyledi. "Tunus'ta, herkes sosyal sitelere girebilir" diyen Chtioui, sadece internetteki Tunus resmi sitelerine saldıran bazı hackerların gözaltına alındığını bildirdi. Chtioui, "ABD'den ülkemizde cereyan eden olaylara daha nesnel yaklaşmasını ve Tunus ile işbirliğini geliştirmesini beklerdik" diye konuştu. ABD, geçen hafta, Tunus'un Washington Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, bu ülkedeki sosyal karışıklıktan "endişe" duyduğunu bildirmiş ve bireysel özgürlüklere, özellikle internete erişim konusuna saygı gösterilmesini istemişti.  ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Tunus'un Washington Büyükelçisine, gösterilerde olup bitenlerle ilgili endişelerini ilettiklerini ve Tunus hükümetini sivil özgürlükleri, özellikle toplantı özgürlüğünü güvence altına alması konusunda cesaretlendirdiklerini söylemişti. Amerikalı yetkili, görüşmede, Tunus hükümetinin internete, bilhassa Facebook hesaplarına müdahalesini de ele aldıklarını kaydetmişti.

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