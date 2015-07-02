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ABD Büyükelçisi: Sınırı kim koruyorsa IŞİD'le mücadele etmeli

'IŞİD'in bölgeyi kontrol etmesi engellenmeli, toprak bütünlüğüne sahip, demokratik bir Suriye olmalı, bölgedeki vatandaşların işine karışılmamalı'

02 Temmuz 2015 23:54

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ve Suriye sınırında IŞİD'e karşı ortak endişeyi paylaştığını belirterek, "Bu tehdit konusunda birlikte çalışmaya devam ediyoruz. ABD ve Türkiye'nin beklentilerini PYD'ye iletmekte netiz" dedi.

ABD'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle büyükelçilikte verilen 4 Temmuz resepsiyonunda açıklamalarda bulunan Bass, "Türkiye ve ABD, Kuzey Suriye'de Türkiye'nin sınırında IŞİD'e karşı ortak endişeyi paylaşıyor. Tıpkı Suriye'nin diğer bölgelerinde IŞİD'in varlığından endişe duyduğu gibi" ifadelerini kullandı. 

"Türkiye'nin Kuzey Suriye'de PYD'nin varlığına dair endişesini paylaşıyor musunuz?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Büyükelçi, "Bizim açımızdan çok önemli bir şey var. Sınırı kim koruyorsa IŞİD'le mücadele etmeli. IŞİD'in o bölgeyi kontrol etmesini engellemeye yönelik çabalar olmalı. İlkelerimizden birincisi bu... İkincisi demokratik bir Suriye olmalı, toprak bütünlüğüne bağlılık olmalı. Üçüncüsü de o bölgenin vatandaşlarının kendi işlerini yürütmesine izin verilmesi. Bu üç ilkeye tutarlı bir bakışımız var. Bu konuda ABD ve Türkiye'nin beklentilerini PYD'ye iletmekte netiz" ifadelerini kullandı.

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