ABD Büyükelçisi Ricciardone: Nükleer için Japon firmalarıyla işbirliğine gidebiliriz

T24

'Seçimlerden umutluyum'



Nükleer enerji

Türk Amerikan İşadamları Derneği'nin (TABA/AmCham) Sheraton otelde onuruna verdiği yemeğe katılan Ricciardone, yemekten önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, Diplomasi Muhabirleri Derneği'nin kahvaltısında söylediği "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" sözlerini hatırlatarak, basın özgürlüğü konusundaki tartışmaları yeniden başlattığını ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldiğini söylemesi üzerine Ricciardone, "Böyle bir tartışma yok bence. Zaten yok" dedi.Ricciardone, TABA/AmCham'ın düzenlediği yemeğe iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımı genişletmek, derinleştirmek ve artırmak için geldiğini belirterek, yemeğe geçti.Ricciardone yemekteki konuşmada, Türkiye'de görev yaptığı dönemlerde özel sektörün dinamizmi ve enerjisinin kendisini çok etkilediğini kaydederek, "Birçok küçük Türk firması Afrika'da, Orta Asya'da, Rusya'da iş yapıyor. Kenya'dan Kazakistan'a Türk inşaat firmaları, zor şartlarda okullar, hastaneler, yurtlar, işçi kampları inşa ediyorlar" diye konuştu."Türkiye'nin devam eden ekonomik başarı hikayesi, ABD firmaları ve Türkiye'nin önemli küresel şirketlerle uzun dönemli ilişkileri için yararlı olabilir" diyen Ricciardone, Türkiye ekonomisinin gücünün, ABD ile yakın ittifakına da doğrudan katkısının olacağını belirtti.Türkiye'nin G20'de daha etkin rol oynamak için gösterdiği çabaları desteklediklerini anlatan Ricciardone, "2010 yılında ABD ile Türkiye'nin toplam ticaret hacminin yüzde 40 büyüdüğü dikkate alınırsa, ekonomik ilişkilerde çok daha büyük bir potansiyel olduğu açıktır" dedi.Konuşmasının ardından iş adamlarının sorularını da cevaplayan Ricciardone, Haziran'daki genel seçimle ilgili bir soru üzerine, seçimlerden umutlu olduğunu söyledi.Türkiye'den 12 yıldır ayrı olduğuna işaret eden Ricciardone, bu süre içinde Türkiye'de yönetimsel anlamda önemli gelişmeler kaydedildiğini, bu gelişmeleri kamu politikalarında, belediye yönetimlerinde ve ulusal düzeyde görmenin mümkün olduğunu belirtti.Seçimlerin, hangi partinin ne kadar oy alacağından bağımsız olarak Türkiye için başarı olacağını vurgulayan Ricciardone, "Türkiye, başarılı bir seçim geçirdiği için daha güçlü olacak. Seçimler Türkiye'nin iş dünyası için de iyi olmak zorunda. Türkiye ile iş yapan Amerikalı şirketler için de iyi olmak zorunda" dedi.Türkiye'nin kürsel ekonomik güç olarak yükseldiğini ve birinci sınıf demokrasi yolunda önemli yol katettiğini belirten Ricciardone, seçimlerin, Türkiye'de "hukukun üstünlüğü"ne de katkı yapacağını söyledi."Demokrasi iş dünyası için iyidir. Daha iyi demokrasi iş dünyası için daha da iyidir" diyen Ricciardone, seçimlerin Türkiye-ABD iş hayatına da olumlu etki yapacağını belirtti.Ricciardone, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji konusunda Türkiye ile ABD firmalarının nasıl işbirliği yapabileceklerinin sorulması üzerine de nükleer enerjinin halen dünya genelinde tartışmalı bir konu olduğunu, ABD'de de bu konuya büyük önem verildiğini söyledi.Japonya'daki felaket konusundaki hassasiyetleri göz önüne aldıklarını anlatan Ricciardone, ancak birçok ülkenin de nükleer enerjisiz bir gelecek göremediğini vurguladı.Amerikalı şirketlerin sektörde etkin olduğunu ifade eden Ricciardone, "Türkiye'deki olgunlaşmış projelerde Japon firmalarıyla işbirliğine gidebiliriz" dedi.Ricciardone, ABD olarak Türkiye ile dostluğu nasıl gördüklerinin sorulması üzerine de kişisel olarak Türkiye'ye özel önem verdiğini ve ilk kızının burada doğduğunu kaydederek, "Türkiye, demokrasisinin standardını yükseltmesi, NATO ve G20 üyesi olması dolayısıyla ABD'nin dostları arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD, Türkiye'yi birinci sınıf dostu olarak görüyor" diye konuştu.