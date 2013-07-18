ABD Büyükelçisi Ricciardone: Barış sürecinden ve halktan çok umutluyum

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Ağrı Dağı'na tırmanışını tamamladı. Doğubayazıt ilçesine 5 gün önce gelen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Ağrı Dağı'ndaki zirve tırmanışını yerli bir rehber eşliğinde yaptı.İnişi de rehberler eşliğinde başarıyla tamamlayan Ricciardone, konakladığı otelde bir süre dinlendi.

ABD Büyükelçisi Ricciardone, 5 günlük Ağrı gezilerinin “muhteşem” olduğunu söyledi. Geziye eşi, iki kızı ve damatlarıyla geldiğini ifade eden Ricciardone, Ağrı Dağı tırmanışımız çok mükemmel geçti. Elbette çok yorucuydu” dedi.

“Ağrı Dağı zaten bizim için kutsal bir dağdır” diyen Ricciardone, şöyle devam etti: "Ağrı Dağı bizim için bir efsane. Uzun zamandır Ağrı Dağı'na tırmanmayı istiyorduk ama gelemedik. Hamdolsun şimdi buralar daha sakin daha güvenli olduğu için geldik. İnşallah daha da sakin bir hal alacaktır ve önümüzdeki günlerde buraya büyük bir barış gelecektir.”

Ricciardone, "Buradaki insanlar çok misafirperver, barış istiyorlar. Buradaki halk barış bekliyor. Herkeste barış adına umutlar var. Bu sürecin başarılı olacağına kesinlikle inanıyorum. Bu süreçten, bu halktan çok umutluyum" diye konuştu.

Ağrı Dağı'na daha çok turist geleceğini vurgulayan Ricciardone, "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda buralar yüzde yüz sakin olacaktır. İnsanları buraya davet ediyorum. Japonya'dan, İtalya'dan, Avrupa'dan ve tüm Afrika'dan buraya turistler gelecek ve bizim gibi gayet güzel ve sıcak insanlarla karşılaşacaklar” dedi.