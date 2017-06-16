ABD Büyükelçisi, LGBTİ örgütlerini ağırladı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John R. Bass ve Holly Holzer Bass, Onur Haftası dolayısıyla Ankaralı LGBTİ örgütlerini konutunda ağırladı.

Kaos GL’den Yıldız Tar ve Damla Umut Uzun, Pembe Hayat’tan Selin Berghan ile Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nden Belgin Çelik ve Serkan İlaslaner’in katıldığı davet dün (15 Haziran) yapıldı.

Büyükelçi Bass’in Türkiye’deki LGBTİ ve seks işçilerinin hak mücadelesi hakkında bilgi aldığı buluşmada; Mersin Onur Haftası’na dönük tehditler, Mersin Onur Yürüyüşü, farklı şehirlerdeki Onur Haftası etkinlikleri, LGBTİ’lere yönelik hak ihlalleri, seks işçilerinin yaşadığı sorunlar ve Pembe Hayat Kuirfest konuşuldu.

Büyükelçi Bass’in LGBTİ’lerin hak mücadelesine ilişkin fikirlerini paylaştığı buluşma dayanışma mesajları ile sonlandı.