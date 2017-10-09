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ABD Büyükelçisi Bass'ın görüşme talebine hükümetten ret

Abdulhamit Gül, John Bass'ın görüşme teklifini reddetti

09 Ekim 2017 17:51

Washington ile Ankara arasında yaşanan vize gerilimi sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın görüşme teklifini reddetti.

Yenişafak'ın haberine göre, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı vize yasağından sonra Büyükelçi Bass'ın görüşme talebi Adalet Bakanı Gül tarafından reddedildi.

ABD'nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de “ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır” açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett'in Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve ABD'nin Türkiye'deki vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklentinin iletildiği belirtilmişti.

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