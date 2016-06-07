T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD Büyükelçisi Bass: Derin üzüntü içindeyim, hiçbir amaç böylesi mantıksız bir şiddeti haklı gösteremez

"Terörle mücadelede Türkiye ile omuz omuza durmayı sürdürüyoruz"

07 Haziran 2016 16:42

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Vezneciler'de 7'si polis 4'ü sivil 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır 36 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, ''İstanbul'daki vahşi terör saldırısının derin üzüntüsü içindeyim. Hiçbir amaç, böylesi mantıksız bir şiddeti haklı gösteremez'' dedi.

Bass, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yayınlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’daki vahşi terör saldırısının derin üzüntüsü içindeyim. Hiçbir amaç, böylesi mantıksız bir şiddeti haklı gösteremez. Yaralılara acil şifalar diliyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, terörle mücadelede Türkiye ile omuz omuza durmayı sürdürüyoruz."

ETİKETLER

John BassABD BüyükelçisiABDVeznecilerSaldırı
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-06-07T16:42:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/abd-buyukelcisi-bass-derin-uzuntu-icindeyim-hicbir-amac-boylesi-mantiksiz-bir-siddeti-hakli-gosteremez,344127","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/abd-buyukelcisi-bass-derin-uzuntu-icindeyim-hicbir-amac-boylesi-mantiksiz-bir-siddeti-hakli-gosteremez,344127"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24