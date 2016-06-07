ABD Büyükelçisi Bass: Derin üzüntü içindeyim, hiçbir amaç böylesi mantıksız bir şiddeti haklı gösteremez

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Vezneciler'de 7'si polis 4'ü sivil 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır 36 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, ''İstanbul'daki vahşi terör saldırısının derin üzüntüsü içindeyim. Hiçbir amaç, böylesi mantıksız bir şiddeti haklı gösteremez'' dedi.

Bass, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yayınlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’daki vahşi terör saldırısının derin üzüntüsü içindeyim. Hiçbir amaç, böylesi mantıksız bir şiddeti haklı gösteremez. Yaralılara acil şifalar diliyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, terörle mücadelede Türkiye ile omuz omuza durmayı sürdürüyoruz."