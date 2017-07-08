ABD Büyükelçisi Bass: Adalet kavramı intikam kavramı ile karıştırılabiliyor

ABD Büyükelçisi John Bass “Terörün aşırı geniş yorumlanması adalet ile intikamı karıştırabilir” açıklaması yaptı. Afrin operasyonuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Bass “Türkiye'nin kendini savunma hakkı var, saygı duyuyoruz. Öncelik IŞİD ve IŞİD 'in son kalesi Rakka olmalıdır. Aynı zamanda tüm aktörler IŞİD’le mücadeleye odaklanmalı” ifadelerini kullandı.

ABD milli günü resepsiyonunda konuşan John Bass, hükümete 5 önemli mesaj verdi. Bass’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Geçtiğimiz yıl meydana gelen olaylar, terör ve şiddete verilebilecek tek cevabın adalet ve hukukun üstünlüğü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Türk Hükümetinin 15 Temmuz'un sorumlularının adalete teslim edilmesi için sürdürdüğü çabaları destekliyoruz.

Kendi acı tecrübelerimiz de bize şunu öğretti: Adalet yolunda aceleci davranmak ve terörün aşırı geniş yorumlanması da tehlikeli olabiliyor.

Çünkü böyle durumlarda temel özgürlükler yıpranıyor. Hükümetlere olan güven baltalanıyor. Adalet kavramı intikam kavramı ile karıştırılabiliyor.

Mevlana'nın acı merhametin bahçesine dönüşebilir öğretisi hepimizin adalet ve intikam arasındaki ince çizgiyi hatırlamasına yardımcı olabilir.

Türkiye'nin kendini savunma hakkı var, saygı duyuyoruz. Öncelik IŞİD ve IŞİD 'in son kalesi Rakka olmalıdır. Aynı zamanda tüm aktörler IŞİD’le mücadeleye odaklanmalı "