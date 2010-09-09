-ABD BÜYÜKELÇİLİKLERİNİ UYARDI WASHINGTON (A.A) - 09.09.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı, bir rahibin 11 Eylül terör saldırılarının yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim yakma planının ardından Amerikan büyükelçiliklerini, ''planın oluşturabileceği tehdidi değerlendirmeleri'' konusunda uyardı. Bakanlık sözcülerinden Mark Toner, basında çıkan uyarı haberlerini doğruladı ve ''Birçok büyükelçilik şimdiden uyarı mesajları yayımladı'' ifadesini kullandı. ABD Başkanı Barack Obama da Amerikalı bir rahibin 11 Eylül'ün yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim yakma planını eleştirerek, rahibe ''bu yıkıcı planını gözden geçirmesi'' çağrısında bulunmuştu.