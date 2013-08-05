ABD Büyükelçilikleri 10 Ağustos'a kadar kapalı kalacak

ABD yönetimi, güvenlik gerekçesiyle kapalı tuttuğu çoğunluğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki büyükelçilik ve konsolosluklarının bazılarının, yenilerini de eklemek suretiyle, 10 Ağustos Cumartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki büyükelçilik ve konsoloslukların haftanın büyük bir bölümünde Ramazan Bayramı tatili vesilesiyle zaten kapalı olacağını göz önüne alarak ve tedbir amacıyla, az sayıda bazı yeni diplomatik misyonlar da dahil olmak üzere bazı büyükelçilik ve konsoloslukların bir müddet daha kapalı kalmasını kararlaştırdıklarını bildirdi.

Kararın "yeni bir tehdidin işareti" olmadığını belirten Psaki, "Bu sadece, yerel çalışanlar ve diplomatik tesislerimize ziyaretçiler de dahil çalışanlarımızı korumaya yönelik uygun adımlar atmaya ve tedbirli olmaya bağlılımızın bir işareti" ifadesini kullandı.

Psaki'nin verdiği bilgiye göre, 5 Ağustos'tan 10 Ağustos'a kadar ABD'nin toplam 19 kentteki büyükelçilik ve konsoloslukları kapalı kalacak. Bu kentler şöyle sıralanıyor:

"Abu Dabi, Amman, Kahire, Riyad, Dahran, Cidde, Doha, Dubai, Kuveyt, Manama, Muskat, Sana, Trablus, Antanarivo, Bujumbara, Cibuti, Hartum, Kigali ve Port Louis."

ABD'nin dün kapalı tuttuğu, ancak bugün yeniden açılacağını duyurduğu diplomatik misyonlarının bulunduğu kentler ise şunlar:

"Dakka, Cezayir, Nouakchott, Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif, Bağdat, Basra ve Erbil."

Son yıllarda gördüğüm en ciddi tehdit

Öte yandan, Senato İstihbarat Komitesi'ndeki en üst düzey Cumhuriyetçi Senatör Saxby Chambliss, büyükelçilik ve konsoloslukların kapatılmasının, yıllardır görülen en ciddi terör tehdidinden kaynaklandığını söyledi.

Chambliss, Amerikan NBC televizyonunun "Meet the Press" programında yaptığı açıklamada, Obama yönetiminin büyükelçilik ve konsoloslukları kapatmasına ve Amerikalılara dünya genelinde seyahat uyarısı yayımlamasına, ABD istihbarat servislerinin ağına takılan, terör şüphelileri arasındaki iletişimin neden olduğunu belirtti.

Olası bir saldırının planlaması hakkındaki bu iletişimin, 11 Eylül saldırıları öncesini hatırlattığını ifade eden Chambliss, "Bu, son birkaç yılda gördüğüm en ciddi tehdit" dedi.