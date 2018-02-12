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ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı "Zeytin Dalı" olarak değiştirilecek

"ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık"

12 Şubat 2018 19:54

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin teklifi imzalarken çekilen fotoğrafını paylaştı. 

Tuna, caddenin isminin "Zeytin Dalı" olarak değiştirileceğini söyledi.

Tuna, paylaşımında şunları kaydetti:

"ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisi'mize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun."

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