ABD Büyükelçiliği'ne silahla saldıran zanlılar adliyede

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara'da 20 Ağustos günü sabah saatlerinde ABD Büyükelçiliği'ne bir araçta bulunan kişilerce silahla 6 el ateş açıldı. 3 mermi Büyükelçilik nizamiyesindeki demir kapıya ve camlı bölüme isabet etti. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araçla birlikte yakalanmıştı.

Emniyette sorguya alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.