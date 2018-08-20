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ABD Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş açıldı (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Ankara Valiliği, seyir halindeki bir araçtan ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılması olayıyla ilgili açıklama yaptı

20 Ağustos 2018 14:07

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Valiliği, seyir halindeki bir araçtan ABD Büyükelçiliği\'ne ateş açılması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Beyaz renkli bir araçtan yapılan saldırıda ateşlenen 6 mermiden 3\'ünün nizamiyenin demir kapı ve camlı bölümüne isabet ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
\"20.08.2018 günü saat 05.30 sularında, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir.  Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.\"

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