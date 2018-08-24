ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda gözaltı sayısı 5'e yükseldi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine bir araç içinden 6 el ateş edilmesi olayıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın sorgusu devam ederken, ateş edilmesiyle ilgili bağlantısı bulunduğu tespit edilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel bir ekip tarafından olayın tüm detaylarının araştırıldığı, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Bu arada, Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın gözaltı süresi de uzatıldı.

Ne olmuştu?

Ankara Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ABD Büyükelçiliği’ne 20 Ağustos'ta sabah 05.00 sıralarında kimliği bilinmeyen kişilerce ateş açıldı. Güvenlik kulübesine gerçekleştirilen saldırıda kurşunlardan biri cama isabet etti.

TIKLAYIN - ABD Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, silahlı saldırıyı "açık bir provokasyon" olarak nitelendirirken; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yaşananlarla ilgili "Bu açıkça kaos yaratma girişimidir" yorumunda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem İngilizce hem de Türkçe yaptığı Twitter paylaşımlarında saldırıyı kınarken; ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer ise saldırıyla ilgili olarak Türk polisine hızlı müdahaleleri nedeniyle teşekkür etti.

Ankara Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, silahlı saldırı ile ilgili olarak 2 kişinin yakalandığını duyuruldu. Valilik, failler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettiklerini duyurdu.

TIKLAYIN - ABD Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Valilikten açıklamasına göre failler 9 mm çapında bir tabanca ile Ankara plakalı bir araç kullandı. Taksirle yaralamadan da suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan Ahmet Çelikten, 1979 doğumlu. 1980 doğumlu Osman Gündaş'ın ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı var.