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ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili iddianame tamamlandı

Savcılık, üç şüpheli hakkında 45 yıldan 55 yıla kadar değişen oranda hapis cezası talep etti

12 Ekim 2018 02:28

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne 20 Ağustos 2018'de ateş  açılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın hazırladığı iddianamede, olay günü otomobilde bulunan ve saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Çelikten ve Osman  Gündaş'ın yanı sıra Gündaş'ın patronu olan Ersin Bayram ile saldırı sırasında kullanılan otomobilin üzerine kayıtlı olduğu Talip Bora Kılıç "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın hazırladığı iddianamede, olay  günü şüpheliler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın olaydan önce tıraş olmak için  oturdukları semtte berbere gittikleri, sonra alkollü içecek alarak araç  içerisinde içmeye başladıkları belirtildi.

Şüphelilerin daha sonra evlerine giderek ruhsatsız olan tabancalarını  aldıkları ve otomobille büyükelçiliğin bulunduğu Atatürk Bulvarı'na saat 04.45  sıralarında geldikleri bildirilen iddianamede, otomobili park eden şüphelilerin,  keşif amacıyla yaya olarak büyükelçilik etrafında dolaştıkları vurgulandı.

Şüphelilerin bir süre sonra tekrar arabaya binerek büyükelçiliğe ait 6  nolu güvenlik noktasına doğru hareket ettikleri aktarılan iddianamede, "Aracın  sağ ön yolcu koltuğunda şüpheli Osman Gündaş'ın oturduğu, aracı ise şüpheli Ahmet  Çelikten'in kullandığı, saat 05.07 sıralarında güvenlik noktasının önüne  geldiklerinde Çelikten'in aracı biraz yavaşlatarak elçilik binasına doğru ateş  etmeye başladığı ve eylemlerini tamamladıktan sonra şüphelilerin hızlıca olay  yerinden uzaklaştıkları, yaklaşık kırk dakika sonra saat 05.48 sıralarında tekrar  olay yerine geldikleri ve oradaki kalabalığı görerek tekrar geri döndükleri  tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

MOBESE görüntülerinin incelenmesi sonucu plakası belirlenen otomobilin  aynı gün akşam saat 17.00 sıralarında şüphelilerden Çelikten ile Bağlum'da ele  geçirildiği anlatılan iddianamede, Çelikten'in beyanı üzerine Gündaş'ın da  yakalandığı kaydedildi.

Saldırı öncesinde olay yerinde keşif yaptıklarına ilişkin görüntülerin  sorulduğu Çelikten ve Gündaş'ın, görüntülerdeki kişiler olduklarını ve saldırı  öncesinde yaya olarak büyükelçilik çevresinde keşif yaptıklarını kabul ettikleri  aktarılan iddianamede, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancanın,  Çelikten'in yer göstermesi neticesinde bulunduğu metruk yerde 50 adet fişek,  broşür ve kar maskesiyle ele geçirildiği bildirildi.

İddianamede, şüphelilerden Gündaş'ın FETÖ/PDY ile ilgili sosyal medya  paylaşımlarının ve örgütle irtibatlı iş yerinden SGK kaydının tespit edilmesi  üzerine şüphelinin patronu olan ve Bank Asya'da hesap hareketliliği olduğu  belirlenen Ersin Bayram ile olayda kullanılan aracın sahibi ve saldırıyı  gerçekleştirenlerden Çelikten'in patronu olan Talip Bora Kılıç'ın da soruşturmaya  dahil edildiği belirtildi.

İddianamede Bayram'da da bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği  ifade edildi.

Karlov şüphelisiyle irtibat

İddianameye göre, yapılan aramalarda şüphelilerden Talip Bora Kılıç'ın  evinde Fethullah Gülen'in 4 adet kitabı bulundu.

Cep telefonlarına ilişkin HTS analizleri sonucunda şüphelilerden  Gündaş ve patronu Bayram'ın bir kısmı tutuklu bulunan, bir kısmı kamudan ihraç  edilen FETÖ ile bağlantılı yüzlerce kişiyle irtibatları tespit edildi. İki  şüphelinin de örgütün bazı Emniyet "mahrem imam"larıyla bağlantıları olduğu savunuldu.

Bayram'ın bağlantılı olduğu "mahrem imam"lardan birinin, Rusya'nın  Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturma kapsamında halen  tutuklu olan Ahmet Kılıçarslan olduğu, Bayram'ın, GSM hattından Kılıçarslan'ı 4  Mayıs 2015'te iki defa aradığı belirlendi.

Soruşturma aşamasında Ersin Bayram'a ilişkin MASAK'tan rapor alındı.  Bayram'ın ortağı olduğu Turquoise Global Eğitim Turizm ve Yatırım Danışmanlık  Limited Şirketi, Yıldız Grup Ekselans Gıda İnşaat Restoran Dış Ticaret İthalat  İhracat Anonim Şirketi ve Şelale Ankara Restoran Gıda İnşaat Limited Şirketleri  analize tabi tutuldu.

Bayram'ın, FETÖ "çatı davası" sanıklarından Alaeddin Kaya'nın firari  oğlu olan ve hakkında FETÖ kapsamında dava açılan Zübeyir Kaya ile para transferi  ve 31 Aralık 2013'ten sonra Bank Asya'da 3 bin 870 lira hesap hareketliliği  tespit edildi.

Turquoise Global Eğitim Turizm ve Yatırım Danışmanlık Limited  Şirketinin 2015'te 5 ay süreyle hissedarı olan Ersin Doğruer'in de İstanbul'da  "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı belirlendi.

Bayram'ın FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Hür  Sanayici ve İş Adamları Derneği (HÜRSİAD) içerisinde aktif olarak görev yaptığı  da tespit edildi.

Saldırıdan sonra "son dakika" haberlere bakmışlar

Çelikten'in sosyal medya hesabında, kalaşnikof otomatik tüfek ile bazı  tabancaların fotoğraflarına rastlanırken, saat aralığı 00.43-00.50 olan, ancak  tarihi bulunmayan bir zamanda Google üzerinden ABD Büyükelçiliği ile aramalar  yaptığı, saldırının sonrasında ise son dakika haberlerine baktığı bildirildi.

Gündaş'ın sosyal medya hesabında ise FETÖ/PDY ile alakalı birçok  fotoğraf ve övücü mahiyette yazı belirlendi.

Sanıklardan Ersin Bayram'ın "FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem  yapılanmasının sivil kanadında görevli mahrem abi olduğu", kendi adına kayıtlı  hattını kişisel işlerinde, Alya Abed Alımarı adına kayıtlı hattı ise örgütsel  faaliyetlerde kullandığına işaret edildi.

"FETÖ mensuplarının kaçmasına yardımcı oldu"

İddianamede, “Bayram'ın sosyal medya üzerinden hükümet aleyhine ve  FETÖ/PDY lehine paylaşımlarda bulunduğu” savunuldu. Bayram'ın, “yaz aylarında  FETÖ'nün yurt dışında okuyan öğrencilerini Giresun'un Yağlıdere ilçesine getirerek çeşitli etkinlikler yaptırdığı, kendisini kamufle etmek için 15 Temmuz  gecesi Meclis’e gittiği, FETÖ okullarında okuduğu, örgütü övdüğü, hükümet  aleyhine konuştuğu, kısa sürede ekonomik anlamda birçok şeye sahip olduğu” da savunuldu.

Bayram'ın darbe girişiminden sonra örgüt mensuplarının yurt dışına  kaçmasına yardımcı olduğu, FETÖ üyeliğinden cezaevine girenlerle işten atılanlara  yardım ettiği aktarılan iddianamede, Bayram'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in  talimat içerikli vaazlarının yayınlandığı uygulamayı kullandığı ve internet  trafik bilgisine göre de internetten FETÖ'nün filmlerini araştırdığı belirtildi.

"Telefonda FETÖ soruşturmalarını yürüten savcıların ismi çıktı"

“Bayram'ın telefonunda Fethullah Gülen'in fotoğrafları ile ABD Doları ve Türk Lirası cinsinden yüklü miktarda parayla özçekim yaptığı  fotoğrafların bulunduğu” kaydedilen iddianamede, Bayram'ın esnaf ve iş adamı  ziyaretleriyle örgüte mali kaynak temin ettiği aktarıldı.

‘FETÖ'nün hiyerarşik yapısında yer alan "Abi" statüsünü kullandığı  tespit edilen Bayram'ın FETÖ üyelerinin kripto haberleşme programlarından önce  kullandığı "Kakao Talk" ve "Wickr Me" isimli mesajlaşma programlarını da  telefonuna indirdiği vurgulandı.

Sanık Ersin Bayram'ın telefonunda yapılan incelemede, FETÖ soruşturmalarını yürüten ve örgüt tarafından hedef gösterilen bazı cumhuriyet  savcılarının isimlerinin de bulunduğu belirtilen iddianamede, Bayram'ın, ABD'nin  eski Ankara Büyükelçisi John Bass ile fotoğrafı bulunduğuna dikkat çekildi.

İddianamede, saldırganların ateş açması sonucu büyükelçiliğin 6 nolu  araç giriş kapısının demir kısmı ile giriş kapısının sağındaki kurşun geçirmez  cama birer mermi isabet ettiği, bu yerlerin elçilik sınırları içerisinde  bulunduğu belirtildi.

Öte yandan iddianamede, şüpheli Çelikten'in, olayda kullanılan  tabancayı Bayram Polat vasıtası ile Bedir Çiçekçi'den, şüphelilerden Bayram'ın  ise kendisinde ele geçirilen ruhsatsız tabancayı Rüstem Yıldız'dan aldığını  belirtmeleri üzerine bu kişilerin de soruşturmaya dahil edildikleri, ancak bu  kişilerin büyükelçiliğe saldırı için tabanca sağladıkları ve olayın  şüphelileriyle irtibatları bulunduğunun tespit edilemediği ifade edildi.  İddianamede, bu şüpheliler hakkında ruhsatsız silah bulundurmak suçundan ayrı  soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

"Alkolün etkisiyle yaptık"

İddianamede şüphelilerin savcılık ifadelerine yer verildi.

ABD Büyükelçiğine ateş ettiğin belirlenen şüpheli Ahmet Çelikten, FETÖ  elebaşı Gülen'in basından tanıdığını, örgütle her hangi bir ilişkisinin  olmadığını savundu.

Osman Gündaş'ın mahalleden çocukluk arkadaşı olduğunu anlatan  Çelikten, iş yerlerinin yakın olması nedeniyle Ersin Bayram'ı tanıdığını, Talip  Bora Kılıç ile yaklaşık bir yıldan beri tanıştıklarını aktardı.

ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemin yapıldığı 19 Ağustos'ta  arkadaşları Gündeş ve Asım Yılmaz ile bir kuaförde buluştuklarını, daha sonra  alkol almak için buradan ayrıldıklarını ifade etti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol aldıklarını belirten  Çelikten, şöyle devam etti:

"ABD'nin ülkemize uyguladığı baskı ve yaptırımları konuştuk. Aracı  hızlı kullanıyordum. O sıra Osman 'Abi çok hızlı kullanıyorsun, pisipisine ölüp  gideceğiz. En azından insanlara faydalı bir şeyler yapıp öyle ölelim' dedi.  'İnsanlığa faydalı ne yapacağız' diye sordum. O da 'Amerikalılara sıkalım' dedi.  Daha sonra evimden ruhsatsız silahı ile mermileri aldım. Saat 04.50 gibi  elçiliğinin oradaki taksi durağına aracı park ederek keşif yaptık. Keşif  sırasında Osman'a 'Buranın her tarafı taş, biz nereye sıkacağız' dedim. O da 'Boş  ver, biz sıkalım, gündem olsun' dedi. Arabaya döndük, Osman mermileri şarjöre  bastı. Mermiyi silahın ağzına verdim, bir an gaza geldim. Yan camdan uzanarak ABD  Büyükelçiliğine 7-8 el ateş ettim."

Eylem için kimseden talimat almadığını savunan Çelikten, eylemi  alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.

"Ahmet tabanca ile ateş etti"

Şüpheli Osman Gündaş da FETÖ ile irtibatının olmadığını, ancak  2005-2009 arasında bu yapıya bağlı Samanyolu Kolejinde temizlik elemanı olarak  görev yaptığını anlattı.

Okulda çalıştığı dönemde birkaç kez dini içerikli sohbetlere  katıldığını belirten Gündaş, maaşını örgütün kapatılan finans kurumu Bank  Asya'dan aldığını, kurumdan ayrıldıktan sonra bu hesabı kullanmadığını savundu.

Elçiliğe ateş açan şüpheli Çelikten ile uzun yıllara dayanan bir  dostluğunun olduğunu belirten Gündaş, "Ersin Bayram çalıştığım iş yerinin  sahibidir. 19 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Ahmet Çelikten, Asım Yılmaz ile  birlikte, Aktepe’de bir iş yerinden alkol aldık ve Amerika’ya küfür ettik.  Elçiliğin önünden geçerken Ahmet Çelikten camdan tabanca ile ateş etti. Araç ile  olay yerinden hızla uzaklaştık." ifade eden.

"Haberlerden öğrendim"

Şüpheli Ersin Bayram ise ABD başta olmak üzere birçok ülkeye iş gezisi  için gittiğini, HÜRSİAD'a üye olduğunu, geçmiş yıllarda örgütün kapatılan yayın  organı Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olduğunu bildirdi.

Lokantasında vale olarak çalışan Gündaş'ın ABD Büyükelçiliğine saldırı  yaptığını haberlerden öğrendiğini iddia eden Bayram, olay günü Ankara'da  olmadığını, saldırıyı gerçekleştirenlerle görüşmediğini belirtti.

Astsubaylardan sorumlu mahrem imam olduğu ve örgütsel para  transferleri yaptığına ilişkin iddiaları kabul etmeyen Bayram, bu yöndeki  tespitlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Şüpheli Talip Bora Kılıç, bir dönem işlettiği erkek kuaförüne gelen  müşterilerinin okuması için günlük gazeteler aldığını, Zaman gazetesinin ise  caddedeki dükkanlara dağıtıldığını söyledi.

Evinde ele geçirilen FETÖ'ye ilişkin kitapların gazete promosyonu  olarak iş yerine gelmiş olabileceğini iddia eden Kılıç, 2015'te kuaförlük yapmayı  bıraktığını, kitapları da eve götürdüğünü anlattı.

Kılıç, kitapları okumadığını, bu tür yayınların ilgisini çekmediğini  öne sürdü.

Şüpheliler için istenen cezalar

Şüphelilerden Bayram'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak"  suçunun yanı sıra "yabancı devlete karşı diğer hasmane hareketlerde bulunma",  "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye  sokulması", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak"  suçlarından 55 yıla kadar hapsi istendi.

Şüphelilerden Gündaş'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak",  Çelikten'in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarının  yanı sıra Bayram ile aynı suçlardan 49 yıl 6'şar ay, Talip Bora Kılıç'ın ise  "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçunun yanında diğer  suçlardan toplam 45 yıla kadar hapsi talep edildi.

 

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