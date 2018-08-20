ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılması ile ilgili iki kişi gözaltına alındı

Ankara Valiliği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Silahlı saldırı olayını geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Ç. ve Osman G., olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmışlardır" açıklamasını yaptı. Gözaltına alınanlar ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etti.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

20/08/2018 günü saat 05.00 sularında, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1.Silahlı saldırı olayını geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmışlardır.

2.Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etmişlerdir.

3.Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet ÇELİKTEN’in sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır.

Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş’ın ise; taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır.

4.Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

Yüzlerce kamera incelenerek teşhis edildi

Öte yandan saldırının nasıl aydınlatıldığı konusunda ise ilk bilgiler geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekipleri saldırganların yakalanması için bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Güvenlik kameralarına karşı led ampullü önlem

Saldırganların, olayda kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, saldırganların kullandıkları yöntem nedeniyle aracın plakasını tespit etmeleri zaman aldı. Yüzlerce güvenlik kamerasında yapılan inceleme sonrasında olayda kullanılan aracın plakasının "06 BDP 502" olduğu İstihbarat Şubesi ekiplerince tespit edildi.

Bunun üzerine yapılan aramalarda, 06 BDP 502 plakalı araç Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi'nde bulundu. Ekipler, olayın faillerinden olduğu değerlendirilen Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten'i burada gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Çelikten'in, Emniyetteki sorgusunda, olayı Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etmesi üzerine ekipler, Gündaş'ı da Keçiören Kanuni Mahallesi 945 Sokak'ta bulunan bir evde yakaladı.

Ne olmuştu?

Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açıldı.

6 numaralı kapı önünde gerçekleşen saldırıda, 4-5 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye gerçekleştirilen saldırıda, kurşunlardan biri cama isabet etti. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için şehrin dört bir yanındaki ekipler alarm durumuna geçti.

ABD Büyükelçiliği'nden açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz" açıklamasını yaptı.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliğinde bir güvenlik olayının gerçekleştiğini teyit edebiliriz. Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk ulusal polisine hızlı yanıtları için teşekkür ediyoruz" denildi.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.