ABD Büyükelçiliği’nden yeni ‘terör uyarısı’

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi internet sitesinden yayımladığı duyuruda ABD vatandaşlarını 'tehditlere' karşı uyardı.

'ABD vatandaşlarına Acil Durum Mesajı' başlığıyla yapılan duyuruda "başta İstanbul ve Antalya'daki meydanlar ve rıhtımlar olmak üzere turistik bölgelerde inandırıcı tehditler var" dendi.

Büyükelçilik ABD vatandaşlarına yönelik uyarısında "Bu bölgelerin yakınlarındaysanız, çok dikkat edin. Kişisel güvenliğiniz için yerel medyayı takip etmenizi tavsiye ederiz" mesajı verildi.

İsrail de dün yaptığı uyarıyla, Türkiye'deki vatandaşlarına 'acil saldırısı riski' nedeniyle ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

İsrail Başbakanlığı Terörle Mücadele Bürosu'ndan dün yapılan açıklamada 28 Mart'ta yapılan uyarıdaki mevcut tehdidin 'somut ve yüksek risk' kategorisine giren 2 numaralı seviyede olduğu hatırlatıldı ve İsrail vatandaşlarına Türkiye'yi ziyaretten kaçınmaları, İsrailli turistlerin de "ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Ülkede acil saldırı riskleri var, tehdit Türkiye'deki tüm turistik tesisleri kapsıyor" dendi.