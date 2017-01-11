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Gündem

ABD Büyükelçiliği'nden Yeni Şafak’a tepki

"Türk kamuoyunu yanlış yönlendiren kimdir?"

11 Ocak 2017 00:54

Yeni Şafak gazetesinin "Eski Amerikan deniz komandosu Kenneth O'Keefe'den çok konuşulacak iddialar: ‘DEAŞ'ın açılımı 'İsrail Gizli İstihbarat Servisi' olabilir" notuyla Russia Today'de yayınlanan bir programın videosunu paylaşmasına ABD Büyükelçiliği'nden tepki geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre ABD Büyükelçiliği, "Sosyal medyada dolaşan ve Russia Today ile Yahudi karşıtı eski ABD'li asker O'Keefe tarafından ortaya atılan iddialar asılsızdır" açıklamasında bulundu. 

Büyükelçiliğin açıklamasında, "Bu haberin kaynağı Russia Today'dir. Söz konusu kişinin ‘uzmanlıkla' uzaktan yakından ilgisi yoktur; kendisi Yahudi karşıtı komplo teorileriyle tanınmaktadır ve ABD'deki 11 Eylül saldırılarından İsrail'in sorumlu olduğu iddiası da dahil olmak üzere gerçek dışı iddiaları vardır. Bu noktada Türk kamuoyunu yanlış yönlendiren kimdir?" denildi.

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