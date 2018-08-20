ABD Büyükelçiliği'nden saldırı açıklaması

T24 Haber Merkezi

Türkiye’deki ABD Diplomatik Misyonu, ABD Büyükelçiliği’nin saldırıya uğramasıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ‘hızlı ve profesyonel’ şekilde iki saldırı şüphelisini yakalayan yetkililere teşekkür edildi.

ABD Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla iki kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz.

Ne olmuştu?

Ankara Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ABD Büyükelçiliği’ne sabah 05.00 sıralarında kimliği bilinmeyen kişilerce ateş açıldı. Güvenlik kulübesine gerçekleştirilen saldırıda kurşunlardan biri cama isabet etti.

TIKLAYIN - ABD Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, silahlı saldırıyı "açık bir provokasyon" olarak nitelendirirken; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yaşananlarla ilgili "Bu açıkça kaos yaratma girişimidir" yorumunda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem İngilizce hem de Türkçe yaptığı Twitter paylaşımlarında saldırıyı kınarken; ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer ise saldırıyla ilgili olarak Türk polisine hızlı müdahaleleri nedeniyle teşekkür etti.

Ankara Valiliği'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, silahlı saldırı ile ilgili olarak 2 kişinin yakalandığını duyuruldu. Valilik, failler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettiklerini duyurdu.

TIKLAYIN - ABD Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Valilikten açıklamasına göre failler 9 mm çapında bir tabanca ile Ankara plakalı bir araç kullandı. Taksirle yaralamadan da suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan Ahmet Çelikten, 1979 doğumlu. 1980 doğumlu Osman Gündaş'ın ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı var.