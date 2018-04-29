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BBC Türkçe

ABD Büyükelçiliği'nden Rakka açıklaması: Abdullah Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Rakka'da PKK lideri Abdullah Öcalan posterinin açılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Elçilik, Abdullah Öcalan için "saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'nin Rakka kentini Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinden alan ve çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı bazı savaşçıların PKK lideri Abdullah Öcalan posteri açmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, PKK'nın "terör örgütleri" listesinde yer aldığı belirtilirken, Öcalan için de "saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir" denildi.

Elçiliğin Twitter hesabından duyurduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rakka'nın özgürlüğüne kavuşturulmasının bütün Suriyeliler için bir kazanım olduğu yönündeki tavrımız açık olmuştur. Bütün taraflardan beklentimiz, gerginliği artıracak ya da saldırgan olarak görülebilecek eylemlerden kaçınılmasıdır.

ABD hükümeti, terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın artırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır. PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir."

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) omurgasını oluşturduğu SDG, Haziran ayı başında Rakka'yı IŞİD'den almak için operasyon başlatmıştı. SDG içinde Kürtlerin yanı sıra başta Araplar olmak üzere başka grupların da oluşturduğu silahlı birlikler yer alıyor.

ABD önderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun da havadan destek verdiği operasyon sonucunda bu hafta içinde SDG'ye bağlı güçler, IŞİD'in "başkent" ilan ettiği ve 2014'ten bu yana tamamen kontrolü altında tuttuğu Rakka'yı ele geçirdi.

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