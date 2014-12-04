ABD Büyükelçiliği'nden Gaziantep'e saldırı uyarısı

ABD Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep’te bulunan Suriyeli muhaliflerin binalarına saldırı düzenleyebileceğine uyarısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Aşırılıkçı grupların, Suriye Geçici Hükümeti binasına saldırı planlıyor olabileceğine dair haberler alınmıştır” denildi. Elçilik açıklamasında saldırı planı yaptığından şüphe edilen grupların adı açıklanmadı.

Suriye Geçici Hükümeti, Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı ülkelerin desteğiyle, silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde alternatif bir yönetim oluşturulması için kurulmuştu.



Muhalif Suriye Ulusal Koalisyonu tarafından oluşturulan geçici hükümet, bu yılın başında Gaziantep’te bir genel merkeze kavuştu.



Ekim ayında, Irak ve Şam İslam Devleti’nin Şanlıurfa’da Süvar Rakka (Rakka Devrimcileri) adlı muhalif örgütün lideri Ebu İsa’yı kaçırmaya çalıştığı iddiası ortaya atıldı. İddialara göre kaçırma girişimi, Süvar Rakka’nın ABD’nin IŞİD’e karşı oluşturmaya çalıştığı ‘ılılmı gücün’ parçası olduğu için örgüt tarafından hedef alındı.