-ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE BOMBA PANİĞİ ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - ABD Büyükelçiliği yan duvarlarının bulunduğu kaldırıma bırakılan poşetten kiraz çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının da bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nde, ABD Büyükelçiliği yan duvarlarının önündeki kaldırımda bir ağacın dibinde siyah poşet bulunduğu ihbarı üzerine cadde trafiğe kapatıldı, bölge güvenlik çemberine alındı. Uzman ekiplerce yapılan inceleme sonucunda söz konusu poşette kiraz olduğu anlaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.