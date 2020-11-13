ABD Büyükelçiliği'nden dikkat çeken çeviri: Din özgürlüğünün olmadığı yerde terörizm ve şiddet artar

T24 Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun hiçbir hükûmet yetkilisi ile görüşmeyeceği bir Türkiye ziyareti planladığının açıklanmasından sonra ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin "dini özgürlüklerle" ilgili bir Dışişleri Bakanlığı tweetini Türkçeye çevirmesi dikkat çekti.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin Türkçe'ye çevirdiği Dışişleri Bakanlığı paylaşımında da şu ifadeler yer aldı:

"Din özgürlüğünün devamı, ahlaki olduğu kadar ulusal güvenlik açısından da bir zorunluluk. Din özgürlüğünün olmadığı yerde terörizm ve şiddet artar. Yurtdışındaki dini toplulukların haklarını savunarak yurtiçinde Amerikalıların korunmasını ve esenliğini sağlıyoruz"

Orijinal tweet'teki görselde, "Dünyadaki her 10 insandan 8'i dini özgürlükleriyle ilgili kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor" ifadeleri de yer alıyor.

Pompeo'nun geçen günlerde açıklanan programına göre ABD Dışişleri Bakanı, İstanbul'da sadece Fener Rum Patriği 1.Bartholomeos ile görüşecek. Açıklamaya göre ikili Türkiye ile bölgedeki dini sorunları konuşacak ve "dünya genelindeki dini özgürlükler konusundaki kararlı duruşlarını vurgulayacak".

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Pompeo'nun İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patriği'yle yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamada bulunmuştu. Açıklamada, "ABD'nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gereken hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır" denilmişti.