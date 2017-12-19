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ABD Büyükelçiliği: Vize başvuruları için en erken tarih Ocak 2019!

Geçerli vizesi olan Türk vatandaşlarının ABD'ye girmelerinde bir engel bulunmuyor

19 Aralık 2017 16:07

ABD Büyükelçiliği, doluluktan dolayı vize başvuruları için en erken tarihin Ocak 2019 olduğunu açıkladı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiği'nden yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının göçmen statüsünde olmayan vize başvuruları için en erken tarihin Ocak 2019 olacağı vurgulandı. 

Açıklamada, geçerli vizesi olan Türk vatandaşlarının ABD'ye girmelerinde bir engel olmadığı ifade edildi. 

Ayrıca Türk vatandaşlarının göçmen statüsü olmayan vize başvurularını Türkiye dışından da yapabilecekleri belirtildi.

Doğan Medya Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, söz konusu duyuruyla ilgili olarak şu yorumu yaptı: 

"ABD bu duyurusuyla Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceğini ilan etti. Beyaz Saray’ın birkaç gün önce yaptığı 'stratejik ortaklık amacına bağlıyız' açıklamasının da bir şaka olduğu anlaşıldı."
 

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