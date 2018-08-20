ABD Büyükelçiliği: Türk emniyeti ve hükumetine teşekkür ederiz

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ABD Büyükelçiliği, bügün gerçekleşen saldırı ile ilgili Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda şüphelilerin kısa yakalanmasından dolayı Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür etti.

ABD Büyükelçiliği, bu sabah saat 05.30\'da düzenlenen saldırı ile ilgili Türk hükümetinin gösterdiği hassasiyet nedeniyle sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce, paylaşımda bulundu. Saldırganların kısa sürede yakalanmasından dolayı Türk emniyet güçlerine de teşekkür edilen mesajda şu ifadelere yer verildi.

\"Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz.\"