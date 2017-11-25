ABD Büyükelçiliği: Trump ve Erdoğan, askeri ekipman alımını da görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin olarak açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği, liderlerin Suriye’deki gelişmeler üzerine görüştüğünü belirtti. Açıklamada, “Liderler aynı zamanda, ABD’den askeri ekipman alımını da görüşmüşlerdir" ifadesine yer verildi.

Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"ABD Başkanı Donald Trump bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir telefon konuşması gerçekleştirmiştir.

“Görüşmede Başkan Trump, başta terörün her çeşidiyle mücadele ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olmak üzere, ABD ile Türkiye arsındaki strateji ortaklığı bir kez daha teyit etmiştir.

“Suriye konusunda iki lider, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanması ve bu ülkedeki iç savaşın barışçıl yollarla çözümü için BM liderliğindeki Cenevre sürecinin desteklenmesinin önemini konuşmuşlardır.

“Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krize son verilmesi, yerlerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmesine izin verilmesi ve kötü niyetli müdahalelerden, teröristlerin barındığı bölgelerden arınmış, birleşik bir Suriye’nin istikrarını temin edilmesi ihtiyacının altını çizmiştir.

“Daha önceki politikamızla da tutarlı bir şekilde Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Suriye’de sahalardaki ortaklara verilen askeri yardımla ilgili bekleyen düzenlemelerin yanı sıra, şimdi Rakka’daki savaşın tamamlandığı, IŞİD’in bir daha geri dönmeyeceğini temin edecek şekilde istikrar aşamasına doğru ilerlendiği konularında bilgilendirmiştir.

“Liderler aynı zamanda, ABD’den askeri ekipman alımını da görüşmüşlerdir."

Türkiye ABD'den hangi askeri ekipmanları istiyor?

CNNTürk’te yer alan habere göre, Türkiye ABD’den hassas güdümlü füzeler ve mercek sistemleri ile TSK'nin kullandığı bazı tipteki tank mermileri, zırhlı personel taşıyıcıları ve makineli tüfek mermileri istiyor. Ayrıca Türkiye’nin İHA ve SİHA'larla ilgili talepleri de bulunuyor.

ABD Kongresi'nden onay çıkmayınca Türkiye kendi İHA ve SİHA'larını geliştirerek kullanmaya başladı. Ancak İHA ve SİHA'larda kullanılan hassas kamera ve mercek sistemlerinin gelişkin tipleri ABD ile Kanada tarafından üretiliyor.



