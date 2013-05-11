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ABD Büyükelçiliği taşınmak için TOKİ'ye başvurdu

TOKİ Başkanı: Arsayı satarız ama inşaatını biz yapmayız. Kendileri ihale eder yaparlar

11 Mayıs 2013 11:44

Bir süredir taşınma hazırlıkları yapan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, 3 ay önce meydana gelen canlı bomba saldırısından sonra daha güvenli ve daha geniş bir yer arayışına girdi.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'teki haberine göre, TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel, ABD’li yetkililerle yapılan temas hakkında şu bilgiyi verdi:

"Arsayı satarız ama inşaatını biz yapmayız. Kendileri ihale eder yaparlar. Arsamızı talep ederlerse bu doğrultuda kanunda maddeler var. Bu madde doğrultusunda Başbakan ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik amaçlı taleplere uygun görüş verirse değerlendirmeye alırız. ABD Büyükelçiliği’nin de talebi oldu. Bu talebi biz Dışişleri Bakanlığı’na ilettik. Onlar uygun görüş verirse ve Başbakan onaylarsa olur. Ama bize arsa dışında ‘gelin siz yapın’ gibi bir talepleri olmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, Dikmen Vadisi’nden de arsa bakmışlar. Arsalarımızı inceliyorlar. Şehir merkezindeki yerlerin de içinde olduğu çeşitli bölgelere bakıyorlar. ABD Büyükelçiliği’nin şu anda Atatürk Bulvarı’nda bulunan yeri hem sıkışık hem de ufak. Güvenlik sorunları var. Daha büyük bir arsa arayışına girmişler. Bize de böyle talepleri geldi. Şu anda biz de bakıyoruz. Şartlarda anlaşabilirsek Başbakana arz ederiz. Çünkü Dışişleri’nin de onay vermesi gerekiyor. Bizim daha önce konuşulan Çukurambar’da da arsamız var."

 

TOKİ Yönetmeliği değiştirildi

 

Uzun süredir elçilik binasının yerini taşımayı planlayan ABD, bu konuda bazı kurumlarla görüşmeler yapmıştı. Görüşmelerden bugüne kadar bir sonuç alınamamıştı. TOKİ’nin ihale yönetmeliğinde yılbaşında yapılan değişiklikle kurumun yabancı devletlerin diplomatik amaçlı taleplerinin Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde karşılanacağı hükmü getirilmişti.

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