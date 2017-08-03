ABD Büyükelçiliği: Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan herhangi bir gruba tank verilmemiştir

ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin YPG'ye silah ve tank sevkıyatıyla ilgili olarak "Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan herhangi bir gruba tank verilmemiştir" açıklamasını yaptı.

ABD'nin geçen hafta YPG'ye taptığı 100 TIR'lık sevkıyatta 10 tane tank da gönderdiği iddia edilmişti.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son bir kaç günde basında yer alan, doğru olmayan bir dizi haberde, yanıltıcı bir şekilde ABD’nin, YPG’ye destek vermek için Suriye’ye “tanklar” ve “silahla dolu yüzlerce tır” gönderdiği iddia edilmiştir.

Bu haberler, Suriye’deki mevcut duruma ilişkin temel bazı gerçekleri görmezden gelmektedir.

ABD, Suriye’de Deaş’a karşı savaşan herhangi bir gruba tank vermemiştir.

ABD’nin, öncelikli olarak hafif silahlar ve mühimmattan oluşan askeri yardımının büyük bir kısmı, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) içindeki Suriyeli Arap Koalisyon (SAK) unsurlarını desteklemektedir. SAK’ı da kapsayan Suriyeli Araplar, Deaş’ı bölgeden temizlemek ve evlerine yeniden kavuşabilmek için savaşmaktadır.

Bu silahların çok daha küçük bir yüzdesi, SDG’nin Kürt unsurlarına verilen silahlarla sınırlıdır ve bunlar göreve özeldir. Sadece, Rakka’yı ele geçirmek ve Deaş’ın yok edilmesi gibi hepimiz tarafından paylaşılan hedeflere ulaşmada sağlayacakları katkıya bağlı olarak verilmektedir.

YPG’ye verilen silahların niteliğiyle ilgili Türk hükümetine tam bir şeffaflıkla bilgi sağlamayı sürdürmekteyiz.

Irak-Suriye sınırını geçen tırların büyük bir kısmı, askeri ekipman veya askeri malzemeler taşımamaktadır. Bu tırlar, Suriye içinde yerlerinden edilen insanların temel gereksinimlerini bulundukları yerlerde karşılamak, sağlık ve güvenliklerini temin etmek için gıda, ilaç ve diğer zaruri malzemeleri içermektedir.

Bunun aksini iddia eden yanlış haberler tehlikelidir ve bizi Deaş’ı ortadan kaldırmak, bu şiddetten etkilenenlere destek olmak yönündeki ortak arzu ve amaçlarımızdan alıkoymaktadır.