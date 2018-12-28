ABD Büyükelçiliği: Sosyal medya hesabımızı güncellemeyeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanması üzerine ABD Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul ve Adana konsoloslukları, sosyal medya hesaplarını güncellemeyeceklerini duyurdu.

ABD'de federal hükümet geçen cumartesi, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda kısmen ve geçici olarak kapandı. Bu gelişme, ABD Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul ve Adana konsolosluklarının sosyal medya hesaplarını da etkiledi. Büyükelçilik ve konsoloslukların Twitter hesaplarından yapılan duyuruda, "ABD'de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanmasına karşın, vize hizmetleri ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nda; ABD vatandaşlık hizmetleri ise ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu’nda devam edecektir" ifadelerine yer verildi.