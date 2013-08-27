ABD Büyükelçiliği saldırısından 2 gün önce Almanya, MİT'i uyarmış

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı düzenleyen Ecevit Şanlı’nın uzun süredir Türk istihbaratının takibinde olduğu ve Almanya’nın, Türk istihbaratını saldırıdan iki gün önce “şüpheli ülkeden ayrıldı” sözleriyle uyardığı belirlendi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde, 1 Şubat 2013 tarihinde meydana gelen canlı bomba saldırısı ile ilgili yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı.

Hüseyin Özay'ın Taraf'taki haberine göre, saldırı sonrasında Türkiye ve ABD güvenlik birimleri, saldırı ile ilgili olarak ortak çalışma başlatmıştı. Çalışma sonrasında, ABD Büyükelçiliği’ne saldırı düzenleyen Ecevit Şanlı’nın uzun süredir Türk istihbarat teşkilatının takibinde olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre, örgüt yönetiminin canlı bomba olma talimatı verdiği Ecevit Şanlı, uzun süredir yurt dışında bulunuyordu. Türk istihbarat teşkilatına, Ecevit Şanlı’nın 2012 yılının Aralık ayında Almanya’dan ayrıldığına yönelik bilgi geldi. Bunun üzerine harekete geçen MİT, Almanya’dan Ecevit Şanlı’nın ülkeden ayrılıp ayrılmadığının acil olarak kendilerine bildirilmesini istedi.



Almanya ağırdan aldı



MİT’in tüm uyarılarına rağmen Almanya, Ecevit Şanlı ile ilgili bilgileri Türk tarafına aktarmadı. Saldırıdan iki gün önce ise, Almanya istihbarat teşkilatından Türkiye’ye Ecevit Şanlı ile ilgili bir uyarı yazısı gönderildi. 29 Ocak 2013 tarihli yazıda, Ecevit Şanlı’nın Almanya’dan ayrıldığı ancak bulunduğu yer konusunda bilgilerinin olmadığı vurgulandı. Almanya’dan gecikmeli olarak gelen yanıt üzerine harekete geçen Türk güvenlik birimleri ise, Ecevit Şanlı’nın izine çok yaklaşmışken saldırı gerçekleşti. Şanlı’yı bulmak için yeterli süre olmaması saldırının önlenememesinde etkili oldu.



İstihbarat niye gecikti?



ABD Büyükelçiliği’ne canlı bomba saldırısı düzenleyen Ecevit Şanlı ile ilgili istihbaratın Almanya’dan gecikmeli olarak gönderilmesi kafaları karıştırdı. Uzmanlar, Almanya’nın saldırıdan iki gün önce, uyarı yazısı göndermesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, saldırın arkasında farklı dengelerin olabileceğini bildirdiler.



X-ray cihazında patlama yaşanmıştı



ABD, Türkiye ve Almanya arasında “örtülü” olarak istihbarat krizine yol açan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı, geçen Şubat ayının başlarında meydana gelmişti. Canlı bomba Ecevit Şanlı, x-ray cihazından geçerken üzerindeki bombayı patlatmış ve kendisi ile birlikte bir kişinin hayatını kaybetmesine, bir kişinin de ağır yaralanmasına yol açmıştı. Olayın ardından hem ABD hem de Türk makamları tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.